В очередях на КПВВ умерли два человека, которые ехали из оккупированной Донетчины

В пятницу, на КПВВ "Новотроицкое", следуя из оккупированной территории Донецкой области для пересечения линии разграничения, умерло двое граждан Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.

Отмечается, что 15 марта, в 10:35 на КПВВ "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что во время движения автомобиля от блокпоста "Березовое-2" 64-летний гражданин К. почувствовал слабость и потерял сознание.

Сообщается, что старший наряда КПВВ "Новотроицкое" вызвал машину скорой помощи, которая прибыла уже в 10:45, но медики лишь констатировали факт смерти украинца с предварительным диагнозом - инфаркт.

"В 11:20 родственники умершего забрали тело на временно оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал)", - говорится в сообщении.

Также в СЦКК рассказали, что во время прохождения на вход из оккупированной территории КПВВ "Майорское" гражданин Украины П. в 11:40 потерял сознание.

"В 11:45 была вызвана скорая помощь "Asap". По прибытию скорой помощи с 12:00 до 12:15 осуществлялись реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата. В 12:15 врачами констатирована смерть данного гражданина", - говорится в заявлении.

Отмечается, что родственники умершего планируют перевезти тело на оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал).

Украинская сторона СЦКК заявила, что указанные случаи произошли вследствие того, что подконтрольные России боевики постоянно создают длинные очереди для мирных жителей во время пересечения линии разграничения, что практически делает невозможным предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи.