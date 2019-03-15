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Более половины украинцев согласны на автономию ОРДЛО – опрос

Пятница, 15 марта 2019, 15:32
Более половины украинцев согласны на автономию ОРДЛО – опрос

Предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта готовы поддержать 51% украинцев.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что на вопрос: "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) поддержали бы Вы такое предложение?", то 28% респондентов ответили, что точно поддержали бы такое предложение и 23% - скорее поддержали бы.

Не поддержали бы такую ​​позицию 24% опрошенных и еще 25% не смогли или отказались ответить на вопрос.

 
скриншот с сайта КМИС

Согласно опросу, больше всего поддержали бы автономию для ОРДЛО жители Юга, Востока и Донбасса - 66,7%, 71,9% и 66,7% соответственно.

На Западе и в Центре за такую ​​позицию высказались 35,4% и 42,4% опрошенных жителей.

Сообщается, что опрос был проведен с 28 февраля по 11 марта.

Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОДонбассоккупацияопрос
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