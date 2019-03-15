За год в Украине стало больше тех, хто против запрета российских каналов

В течение года возросло количество украинцев, которые негативно относятся к запрету российских телеканалов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в марте.

53,5% опрошенных считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан.

Отмечается, что процент респондентов, которые выбирают этот ответ, постепенно растет с февраля 2018 года: в феврале таких было 43,7%, в сентябре - 49,6%.

Примерно каждый третий (31,7%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства. Процент выбирает этот вариант, снизился с 36,6% в феврале 2018 года.

14,7% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

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Относительно запрета отдельных российских артистов и фильмов 59,6% респондентов считают, что это является ошибкой и ограничивает права граждан. 27,7% участников исследования придерживаются мысли, что это необходимый шаг для защиты государства.

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Также более половины опрошенных (53,2%) полагают, что запрет российских соцсетей является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан. 28,8% украинцев сходятся во мнении о том, что запрет российских соцсетей является необходимым шагом для защиты государства.

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Опрос был проведен по заказу клиента. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая является репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.