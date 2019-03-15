В Украине спикеру Госдумы РФ посоветовали попросить компенсацию за сталинские лагеря

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Пятница, 15 марта 2019, 18:07

Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от БПП Владимир Арьев, реагируя на заявление председателя Госдумы сказал, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена голодомора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Спикер российской думы хочет с помощью европейских структур выставить Украине счет за пребывание Крыма в составе Украины. Думаю, стоит продолжить", - написал он.

"Можно подать в международный арбитраж иск на взыскание оплаты за транспортные услуги по вывозу украинцев в Сибирь, требовать компенсировать расходы продотрядов красной армии во времена голодомора и заплатить за охрану в сталинских лагерях", - добавил нардеп.

Напомним:

  • Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власть Украины должна возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет получил полуостров от "разрушительной политики". "Через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что этим стоит заняться безотлагательно.

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Темы: Росcия армия Крым аннексия


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