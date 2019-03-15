В Украине спикеру Госдумы РФ посоветовали попросить компенсацию за сталинские лагеря

Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от БПП Владимир Арьев, реагируя на заявление председателя Госдумы сказал, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена голодомора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Спикер российской думы хочет с помощью европейских структур выставить Украине счет за пребывание Крыма в составе Украины. Думаю, стоит продолжить", - написал он.

"Можно подать в международный арбитраж иск на взыскание оплаты за транспортные услуги по вывозу украинцев в Сибирь, требовать компенсировать расходы продотрядов красной армии во времена голодомора и заплатить за охрану в сталинских лагерях", - добавил нардеп.

Напомним: