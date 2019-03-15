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Муженко рассказал, на сколько увеличилась украинская армия

Пятница, 15 марта 2019, 17:39

В 2018 году украинская армия выросла на 44 воинские части, по сравнению с 2014 годом.

Эти данные опубликовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в Twitter.

"Количество военных частей (бригад, полков, отдельных батальонов и им равных) увеличилась на 44 (с 99 в 2014 году до 143 в 2018 году)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская армия насчитывает 33 боевые военные части и 11 частей обеспечения.

К боевым военным частям принадлежат 15 частей сухопутных войск, одна воздушных сил, 11 частей военно-морской силы, четыре части десантно-штурмовых войск и две части сил специальных операций.

Среди частей обеспечения - четыре разведочные, две военные части связи и пять оперативного обеспечения.

Украинская правда
Темы: армия
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