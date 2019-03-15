Боевики накрыли минометным и гранатометным огнем Новоселовку Вторую

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Пятница, 15 марта 2019, 20:39

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики дважды обстреляли позиции ООС из противотанкового ракетного комплекса - в районе Новозвановки и из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов вблизи села Крымское.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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