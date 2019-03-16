Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минфин: Украина выполнила почти все условия для получения транша МВФ

Суббота, 16 марта 2019, 03:02
Минфин: Украина выполнила почти все условия для получения транша МВФ

Украина до конца марта выполнит большинство условий для получения очередного транша кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, пишет dt.ua.

"Большинство условий, которые должны быть выполнены до конца марта, на сегодня выполнены или находятся в процессе выполнения и должны быть выполнены в ближайшее время", - сказала Маркарова в ходе презентации отчета о выполнении госбюджета Украины за 2018.

По ее словам, действующая программа с МВФ достаточно реалистична, и Минфин не видит никаких проблем с выполнением.

Ранее глава НБУ Яков Смолий положительно оценил работу технической миссии МВФ в Киеве.

"Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-либо рисков для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей, которые запланированы на май и ноябре", - подчеркнул Смолий.

Читайте также: Новая программа МВФ: обязательства взяла на себя Украина

Что мешает Украине получить новый транш от МВФ

Темы: МВФМинфин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
МВФ
Экономические новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ
МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины
Украина получила второй транш от МВФ на 890 миллионов долларов
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: