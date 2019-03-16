Минфин: Украина выполнила почти все условия для получения транша МВФ

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Суббота, 16 марта 2019, 04:02

Украина до конца марта выполнит большинство условий для получения очередного транша кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, пишет dt.ua.

"Большинство условий, которые должны быть выполнены до конца марта, на сегодня выполнены или находятся в процессе выполнения и должны быть выполнены в ближайшее время", - сказала Маркарова в ходе презентации отчета о выполнении госбюджета Украины за 2018.

По ее словам, действующая программа с МВФ достаточно реалистична, и Минфин не видит никаких проблем с выполнением.

Ранее глава НБУ Яков Смолий положительно оценил работу технической миссии МВФ в Киеве.

"Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-либо рисков для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей, которые запланированы на май и ноябре", - подчеркнул Смолий.

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Темы: МВФ Минфин


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