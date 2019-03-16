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Война на востоке: 6 обстрелов, двое оккупантов уничтожены

Суббота, 16 марта 2019, 06:57

За прошедшие сутки российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом из вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, огонь открывался трижды.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал украинские войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции сил ООС были обстреляны два раза: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новоселовка Вторая, из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов вблизи села Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции ООС.

Дважды из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем враг стрелял в районе села Крымское. Противотанковый ракетный комплекс был применен у Новозвановки.

Из стрелкового оружия оккупанты открывали огонь вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 15 марта двое оккупантов были уничтожены.

По состоянию на 7:00 16 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действия
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