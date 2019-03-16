Шулявский мост на реконструкци: маршруты транспорта изменят в воскресенье
С 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода в работу наземного общественного транспорта вносятся изменения, движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27 и 42 закрывается.
Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".
Работы по реконструкции транспортной развязки будут проводиться на пересечении ул. Вадима Гетьмана - Александра Довженко и просп. Победы.
Движение автобуса №2 и троллейбусов маршрута №21К "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод", №22К "Международный аэропорт Киев("Жуляны") - Индустриальный путепровод", №27К "ЖД. Ст. "Киев - Волынский" - Индустриальный путепровод", №27А "ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская", №30К "ул. Милославская - ул. Дегтяревская", №42Д "ст. м. "Лыбидская" - ЖД. ст. "Киев - Волынский", №27ТР "Ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод" и №30 организуют по обновленным схемам.
Напомним,
- Ранее в Киевпастрансе сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт 16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.
- До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.
- Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
- В июле 2018 г. КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
- Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 г. составила 830 млн грн.
- В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонен из-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
- В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплату средств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.