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Шулявский мост на реконструкци: маршруты транспорта изменят в воскресенье

Суббота, 16 марта 2019, 07:59
Шулявский мост на реконструкци: маршруты транспорта изменят в воскресенье

С 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода в работу наземного общественного транспорта вносятся изменения, движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27 и 42 закрывается.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Работы по реконструкции транспортной развязки будут проводиться на пересечении ул. Вадима Гетьмана - Александра Довженко и просп. Победы.

Движение автобуса №2 и троллейбусов маршрута №21К "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод", №22К "Международный аэропорт  Киев("Жуляны") - Индустриальный путепровод", №27К "ЖД. Ст. "Киев - Волынский" - Индустриальный путепровод", №27А "ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская", №30К "ул. Милославская - ул. Дегтяревская", №42Д "ст. м. "Лыбидская" - ЖД. ст. "Киев - Волынский", №27ТР "Ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод" и №30 организуют по обновленным схемам.

 
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Напомним, 

  • Ранее в Киевпастрансе сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт 16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам. 
  • До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению. 
  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года. 
  • В июле 2018 г. КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
  • Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 г. составила 830 млн грн. 
  • В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонен из-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
  • В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплату средств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: Киевдорогитранспорт
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