Шулявский мост на реконструкци: маршруты транспорта изменят в воскресенье

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Суббота, 16 марта 2019, 08:59

С 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода в работу наземного общественного транспорта вносятся изменения, движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27 и 42 закрывается.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Работы по реконструкции транспортной развязки будут проводиться на пересечении ул. Вадима Гетьмана - Александра Довженко и просп. Победы.

Движение автобуса №2 и троллейбусов маршрута №21К "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод", №22К "Международный аэропорт  Киев("Жуляны") - Индустриальный путепровод", №27К "ЖД. Ст. "Киев - Волынский" - Индустриальный путепровод", №27А "ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская", №30К "ул. Милославская - ул. Дегтяревская", №42Д "ст. м. "Лыбидская" - ЖД. ст. "Киев - Волынский", №27ТР "Ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод" и №30 организуют по обновленным схемам.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги транспорт


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