Венецианка напомнила Украине о проблеме е-декларирования активистов

Европейская комиссия за демократию через право (известная как "Венецианская комиссия") утвердила решение о проблемах с политикой государства в отношении общественных организаций, в котором говорится в частности об Украине.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", располагающий текстом выводов "Венецианки", принятых на заседании 15-16 марта.

Значительная часть замечаний Венецианской комиссии не касаются Украины и посвящены в частности, государствам, которые вводят ограничения для организаций с иностранным финансированием (к примеру, России).

В то же время среди проблемных норм, действующих на европейском континенте, упомянуты также украинские - а именно введенная в 2017 году норма, приравнявшая антикоррупционных активистов к государственным служащим в части публичной отчетности о доходах и расходах.

Как известно, год назад "Венецианка" уже принимала решение с детальной критикой как действующих в Украине норм об е-декларировании общественных активистов , так и альтернатив, предложенных президентом Петром Порошенко.

Европейская правда