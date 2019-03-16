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ООС: у Хутора Свободный погиб военный, еще один ранен

Суббота, 16 марта 2019, 17:25

В субботу в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"В течение текущих суток противник два раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что оба обстрела были осуществлены в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - добавили в ООС.

Украинская правда
Темы: ООС
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