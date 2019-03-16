Павлычко на творческом вечере агитировал за Порошенко - ОПОРА

Гражданская сеть ОПОРА призывает правоохранительные органы проверить источники финансирования творческого вечера поэта Дмитрия Павлычко в Богуславе, на котором осуществлялась предвыборная агитация.

Как отмечается в сообщении сети, 14 марта во время творческого вечера Павлычко в Богуславе, на котором присутствовали зрители преимущественно из бюджетных учреждений, осуществлялась агитация в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко.

Мероприятие проходило в районном доме культуры и участие в нем приняли также представители госучреждений Богуслава и района. Начинал действо директор районного дома культуры Алексей Михайлов, а завершал - руководитель аппарата Богуславской районной госадминистрации Александр Новосвитный.

""Творческий вечер" начался с представления самого поэта и частично его творчества, однако уже через короткий промежуток времени Дмитрий Павлычко начал вспоминать кандидата в президенты Петра Порошенко. К примеру, что был его доверенным лицом", - сообщает ОПОРА.

Также он вспомнил еще одного кандидата Руслана Кошулинского, который, по словам поэта, имеет "право и необходимость" объединиться с Порошенко.

Во время своего выступления поэт рассказывал также биографию Порошенко, отмечал, что другие кандидаты его дискредитируют.

Он также открыто призывал голосовать за Порошенко, говорится в сообщении.

"Если мы сейчас не выиграем, мы, это значит - вы, народ, будет решать этот вопрос, то я думаю, что мы попадем очень надолго в такую ​​ситуацию, когда Украине, как государству, будут сломаны крылья", - цитирует ОПОРА Павлычко.

Отмечается, что завершилось выступление поэта оскорблениями в сторону оппонентов Порошенко, в частности, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

Директор районного дома культуры Алексей Михайлов отказался комментировать, кто организатор мероприятия, по чьей инициативе его организовывали и кого приглашали.

"Ч. 4 ст. 58 говорит, что предвыборная агитация осуществляется за счет средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины. Данное мероприятие, которое проводилось в доме культуры, то есть, помещении коммунальной формы собственности, к которому присоединились госслужащие и присутствовали работники госучреждений, которое позиционировалось как творческий вечер украинского поэта, а оказалось агитационным мероприятием в пользу кандидата в президенты, должно быть проверено правоохранительными органами на предмет его финансирования", - заявил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Киевской области Алексей Репик.

Напомним: