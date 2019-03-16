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Советник Путина Лесин мог получить перелом шеи перед смертью - Вашингтон

Суббота, 16 марта 2019, 22:16

Бывший министр России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, советник Владимира Путина Михаил Лесин, который погиб в Вашингтоне в 2015 году, мог получить перелом шеи чуть ниже линии челюсти "в момент смерти или незадолго до нее".

Об этом говорится в отчете, предоставленном Радио Свобода / Радио Свободная Европа (RFE / RL) городскими властями Вашингтона, пишет украинская служба Радио Свобода.

Документ, состоящий из 149 страниц, подготовлен Офисом главного судебного медика.

Отчет предоставлен согласно решению суда, который 14 февраля признал право Радио Свобода получить данные о смерти Лесина, согласно американскому закону о свободе доступа к информации.

"В отчете говорится, что подъязычная кость Лесина (кость, имеет форму подковы и расположена под мышцей языка) была сломана. Также была сломана шея ниже челюсти, эта травма могла быть получена в момент смерти или перед ней. При этом в другом месте в документе утверждается, что шея могла быть сломана при вскрытии тела", - пишет Радио Свобода.

В отчете также сообщается, что в начале 2016 года (Лесин умер в ноябре 2015 года) ФБР рассматривало возможность начала расследование гибели бывшего министра: агенты Федерального бюро приняли участие в допросе свидетелей и изучении записей видеокамер отеля, где он умер.

Напомним:

  • Лесин умер в Вашингтоне 5 ноября 2015 года, его тело было обнаружено в отеле The Dupont Circle. Следователи установили, что смерть наступила в результате травмы от удара тупым предметом по голове.
  • В октябре 2016 года правоохранительные органы США закрыли дело о смерти Лесина. Причиной смерти указывался несчастный случай.
  • В июле 2017 года издание BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника разведки США писало, что Лесина забили до смерти.

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Темы: РосcияСША
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