Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода

Мэр Киева Виталий Кличко проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода, которые начинаются этой ночью. По словам Кличко, старт строительства нового моста планируется в апреле.

Об этом он написал в Facebook в ночь на воскресенье.

"Съездил ночью на строительную площадку возле Шулявского путепровода. Здесь все наготове. Этой ночью мы начинаем работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планируем в апреле.

До конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта. Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". Там будет построена новая часть транспортной развязки", - сообщил мэр.

Кличко заявил, что, по оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость - около 1 млрд гривен.

"Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим и велодорожки", - добавил Кличко.

Отмечается, что работы по реконструкции транспортной развязки проходить на пересечении улиц Вадима Гетьмана - Александра Довженко и проспекта Победы.

Напомним: