Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода
Мэр Киева Виталий Кличко проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода, которые начинаются этой ночью. По словам Кличко, старт строительства нового моста планируется в апреле.
Об этом он написал в Facebook в ночь на воскресенье.
"Съездил ночью на строительную площадку возле Шулявского путепровода. Здесь все наготове. Этой ночью мы начинаем работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планируем в апреле.
До конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта. Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". Там будет построена новая часть транспортной развязки", - сообщил мэр.
Кличко заявил, что, по оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость - около 1 млрд гривен.
"Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим и велодорожки", - добавил Кличко.
Отмечается, что работы по реконструкции транспортной развязки проходить на пересечении улиц Вадима Гетьмана - Александра Довженко и проспекта Победы.
Напомним:
- С 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода в работу наземного общественного транспорта вносятся изменения, движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27 и 42 закрывается.
- Ранее в Киевпастрансе сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт 16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.
- До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.
- Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
- В июле 2018 г. КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
- Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 г. составила 830 млн грн.
- В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонен из-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтироватькиевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
- В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплату средств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.