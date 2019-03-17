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Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода

Воскресенье, 17 марта 2019, 01:28

Мэр Киева Виталий Кличко проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода, которые начинаются этой ночью. По словам Кличко, старт строительства нового моста планируется в апреле.

Об этом он написал в Facebook в ночь на воскресенье.

"Съездил ночью на строительную площадку возле Шулявского путепровода. Здесь все наготове. Этой ночью мы начинаем работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планируем в апреле.

До конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта. Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". Там будет построена новая часть транспортной развязки", - сообщил мэр.

Кличко заявил, что, по оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость - около 1 млрд гривен.

"Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим и велодорожки", - добавил Кличко.

Отмечается, что работы по реконструкции транспортной развязки проходить на пересечении улиц Вадима Гетьмана - Александра Довженко и проспекта Победы.

Напомним: 

  • С 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода в работу наземного общественного транспорта вносятся изменения, движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27 и 42 закрывается.
  • Ранее в Киевпастрансе сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт 16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам. 
  • До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению. 
  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года. 
  • В июле 2018 г. КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
  • Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 г. составила 830 млн грн. 
  • В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонен из-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтироватькиевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
  • В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплату средств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.

Темы: Виталий КличкоКиев
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