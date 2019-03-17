Мариупольцев напугал огонь над "Азовсталью", в ГСЧС объяснили технологическим процессом

На меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе произошел масштабный пожар.

Соответствующее видео опубликовано на странице мариупольского сайта 0629.com.ua в Facebook.

"Огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками. В соцсетях сообщают, что пламя видно из разных районов города", - пишет издание.

Вместе с тем, замначальника отдела по работе со СМИ и общественностью ГСЧС Украины в Донецкой области Виктор Серомах в комментарии "Украинской правде" опроверг информацию о пожаре на меткомбинате.

"По состоянию на 20:00 никакого пожара нет, это технологический процесс", - сказал он.

Позже в пресс-службе "Метинвеста" сообщили, что "зарево в небе над "Азовсталью" - следствие обычного слива шлака, а не пожар", пишет 0629.com.ua.

По информации "Метинвеста", в воскресенье с 18:00 до 19:00 на меткомбинате "Азовсталь" проводился ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака.

"Эта процедура обязательна в производстве и не несёт повышенной нагрузки на окружающую среду. Сегодня, 17 марта, с 18 до 19 часов производился слив на трёх участках. Учитывая, что время суток тёмное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошёл пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет", - заявили в пресс-службе Метинвеста.