Украина инициирует международную группу по аудиту причиненных войной убытков

Украина инициирует создание международной рабочей группы по аудиту причиненных убытков и потерь из-за военного конфликта.

Об этом сообщил заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, Счетная палата выходит с соответствующим предложением к своим коллегам из INTOSAI, насчитывающей 200 стран-членов.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться в сентябре на ближайшем Конгрессе INTOSAI. И, несмотря на то, что он состоится в Москве, а украинская делегация будет бойкотировать данное мероприятие, имеется группа поддержки, готовая озвучить украинскую инициативу.

Пацкан рассказал, что цель этой группы — разработка методологии для оценивания причиненных убытков и механизмов эффективного контроля использования средств на преодоление этих убытков. Речь идет не только об Украине, а о разработке универсальной методологии, которую могло бы использовать любое государство, пострадавшее вследствие войны.

"У нас уже состоялась встреча с министром иностранных дел и послами ряда стран. Мы донесли до них эту идею и попросили рассказать о нашей инициативе вышестоящим органам аудита в их государствах. Кроме того, отдельно проводим встречи с дружескими к нам ведомствами в Польше, Литве, Чехии, которые также могут нам помочь с этой инициативой. Тот факт, что мы не привязываем исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь", — отметил глава Счетной палаты.

"Есть немало стран, тоже заинтересованных в создании такой рабочей группы в INTOSAI, — Кипр, Азербайджан, Афганистан, Грузия, Ирак, Кувейт, Македония, Молдова, Сирия, Хорватия, Израиль и, к сожалению, многие другие", - добавил он.

По его мнению, если показать на примере одного конфликта, сколько было причинено убытков государству, сколько средств необходимо для преодоления этих последствий, отношение мира к государству-агрессору будет меняться.

"Даже больше, в международных инстанциях, в судах мы сможем использовать эти данные, рассчитанные с применением методики, утвержденной международной организацией, лучшими специалистами. Нам будет легче отстаивать свои позиции, наши данные будут бесспорными, обоснованными", — сказал Пацкан.

Что касается торможения процесса странами, виновными в нанесении военных убытков, то для противодействия им Украина стремится не только создать эту специальную рабочую группу, но и возглавить ее.