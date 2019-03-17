Порошенко собрался возвращать Крым "сразу после выборов"
Президент и кандидат в президенты Петр Порошенко ожидает прогресса в вопросе возвращения Крыма Украине и внедрении миротворческой миссии ООН на Донбассе после выборов главы государства.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба президента.
"Ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу после президентских выборов", - сказал Порошенко.
"Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина (президент РФ Владимира Путина - УП), что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - пояснил он.
Порошенко отметил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.
"То же самое будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым шлемам (введение миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированной части территории Донбасса - ред.)", - также сказал он.
Президент подчеркнул, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - это не только Донбасс, но и Крым.
"И мы имеем абсолютно четкий план, буквально понедельно, что мы должны делать для этого", - сказал Порошенко.
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Напомним,
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
- По результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного с 5 по 10 марта, лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 27,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Петр Порошенко (19,6%), а третью - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,8%.
- По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" за 1-7 марта, Владимира Зеленского поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,3%), третью - Петр Порошенко (16,8%).