Боевик на блокпосту побил гражданского

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Понедельник, 18 марта 2019, 06:45

На блокпосту у Станицы Луганской боевик незаконных вооруженных формирований побил гражданского мужчину.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 15 марта.

"В 12:00 на блокпосту вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели, как член вооруженных формирований трижды ударил гражданское лицо (мужчину 40 лет), а затем нанес ему еще один удар ногой , когда тот уже лежал на земле", - сообщили наблюдатели.

Когда член вооруженных формирований отошел от него, мужчины подошли два сотрудника бригады первой помощи и помогли ему сесть на скамью в расположенном неподалеку укрытии.

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Темы: ОРДЛО терроризм


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