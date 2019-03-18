Война на востоке: погиб боец ​​ООС, оккупанты получили ответ

За прошедшие сутки в зоне ООС противник 10 раз раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские опорные пункты из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Водяное и из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено восемь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

Дважды из минометов 82-го калибра и дважды из противотанковых ракетных комплексов враг стрелял в районе населенного пункта Крымское.

Противотанковые ракетные комплексы боевики применили и вблизи поселка городского типа Новотошковское.

Из минометов калибра 82 мм стреляли в районе населенного пункта Золотое-4.

Также минометы 82-го калибра и автоматические станковые гранатометы враг применил у поселка Новолуганское, а из гранатометов различных систем стрелял вблизи населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, двое получили ранения.

Как сообщается, на все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив четверых оккупантов.

По состоянию на 7:00 18 марта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.