Незаконно избранный в Госдуму России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет уверен, что Петр Порошенко не сможет вернуть Крым Украине.

Об этом она сказал в комментарии российскому ресурсу "РИА Крым", передает "Крым. Реалии".

"Порошенко уже не один раз на протяжении пяти лет дает такие обещания. Это очередная профанация", – заявил он.

"Порошенко будет обещать все что угодно, чтобы сохраниться у власти любым способом. Не надо воспринимать его слова за чистую монету", – заявил Шеремет.

Напомним: