Российский "депутат" об обещании Порошенко вернуть Крым: Профанация

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Понедельник, 18 марта 2019, 08:42

Незаконно избранный в Госдуму России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет уверен, что Петр Порошенко не сможет вернуть Крым Украине.

Об этом она сказал в комментарии российскому ресурсу "РИА Крым", передает "Крым. Реалии".

"Порошенко уже не один раз на протяжении пяти лет дает такие обещания. Это очередная профанация", – заявил он.

"Порошенко будет обещать все что угодно, чтобы сохраниться у власти любым способом. Не надо воспринимать его слова за чистую монету", – заявил Шеремет.

Напомним:

  • Накануне президент Украины Петр Порошенко  заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть аннексированный Россией Крым сразу же после очередных президентских выборов.
  • 16 марта 2014 года в АР Крым провели непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, а 18 марта Россия "включила" Крым в свой состав.
  • Украина, Европейский союз, США не признают результаты голосования на "референдуме" и ввели санкции против РФ за аннексию АРК.

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Темы: Крым аннексия Росcия Порошенко выборы президента 2019


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