Российский "депутат" об обещании Порошенко вернуть Крым: Профанация
Понедельник, 18 марта 2019, 07:42
Незаконно избранный в Госдуму России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет уверен, что Петр Порошенко не сможет вернуть Крым Украине.
Об этом она сказал в комментарии российскому ресурсу "РИА Крым", передает "Крым. Реалии".
"Порошенко уже не один раз на протяжении пяти лет дает такие обещания. Это очередная профанация", – заявил он.
"Порошенко будет обещать все что угодно, чтобы сохраниться у власти любым способом. Не надо воспринимать его слова за чистую монету", – заявил Шеремет.
Напомним:
- Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть аннексированный Россией Крым сразу же после очередных президентских выборов.
- 16 марта 2014 года в АР Крым провели непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, а 18 марта Россия "включила" Крым в свой состав.
- Украина, Европейский союз, США не признают результаты голосования на "референдуме" и ввели санкции против РФ за аннексию АРК.