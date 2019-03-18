На смену апрельскому теплу идет похолодание и дождь со снегом
Во вторник в Украине похолодает, на севере пройдут дожди.
Об этом пишет 18 марта синоптик Наталья Диденко.
"19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины", - отмечает она.
За этой условной полосой существенные осадки не ожидаются.
"Теплее во вторник будет воздух на Востоке, Юге и во многих центральных областях, однако это уже будет не сегодняшнее теплом, +9 +14 градусов", - отмечает Диденко.
В Киеве 19 марта ожидается похолодание до +8 +10 градусов, придет дождь, набегут облака.
По данным Укргидрометцентра, 20 марта ночью в большинстве северных, центральных областей и на Прикарпатье небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории, а днем по всей стране без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщает "Интерфакс-Украина".
Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 5-10° тепла, в восточных и южных областях до 13°; в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.
В Киеве в среду - ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.
"И до конца недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха", - говорит синоптик.
Диденко призывает в понедельник выходить на прогулку и полностью насладиться теплом: "купаемся в апрельском тепле, как в отпуске на море, а завтра возвращаемся домой, в март".
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