Группа подростков убила военного и бросила тело в лесополосе

Правоохранители в Харьковской области задержали 4 человек, среди которых 2 несовершеннолетних, по подозрению в убийстве военнослужащего.

Об этом 18 марта сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 16 марта в лесополосе за 1 км от территории воинской части в городе Чугуеве.

Умершим оказался 26-летний военнослужащий.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные парни и 22-летняя жительница Харькова", - сообщили в полиции.

13 марта компании находилась в Чугуеве.

Правоохранители установили, что около 23:00 на территории автовокзала они встретили мужчину, вместе с которым последовали в подъезд 9-поверхностного дома распивать спиртные напитки.

"Во время употребления алкоголя девушка рассказала молодым людям, что 26-летний мужчина, якобы, ее изнасиловал", - отметили в полиции.

Также девушка рассказала, что у военного есть банковская карта, на которой много денег, и предложила им за вознаграждение убить его.

"Парни предложили мужчине пойти с ними в лес, где жестоко убили его. Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как пострадавший потерял сознание, юноши забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления", - отметили в ведомстве.

После этого молодые люди вернулись к девушке и сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: