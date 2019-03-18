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Участок среди айсбергов: полярники проголосуют на скан-копиях

Понедельник, 18 марта 2019, 12:50

На самом отдаленном избирательном участке – антарктической станции "Академик Вернадский" – на выборах президента 31 марта будут голосовать 34 человека.

Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра.

"31 марта здесь будут голосовать 34 человека: 11 участников постоянной экспедиции, т.н. зимовщики, которые находятся на станции целый год, а также 23 научных сотрудника сезонной экспедиции, которые прибыли в конце января", – говорится в сообщении.

Станция расположена в 15 тысячах км от Киева и является спецучастком, ведь по понятным причинам избирательная процедура в таком труднодоступном месте имеет свои особенности, объясняют ученые.

В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет им Центризбирком.

В день выборов в самом большом помещении станции - столовой - устанавливают самодельную кабинку для голосования и урну. Подсчет голосов происходит в присутствии всех членов экспедиции, объясняют процедуру голосования в НАУЦ.

Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа полярников, состав которой утверждает ЦИК.

"В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на "большую землю" протокол участковой комиссии с "мокрой" печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а бывает, что и через год. Поэтому эти документы в формате скан-копий оперативно передают со станции в ЦИК", – объясняют ученые.

В то же время в науке отмечают, что на этот раз оригиналы бюллетеней и протокола передадут в Киев раньше, поскольку в ближайшие недели состоится ротация зимовщиков.

Отмечается, что участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на антарктической станции "Академик Вернадский", начиная с 1998 года.

Они могут участвовать в избрании президента и парламента (голосовать за списки партий), однако не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019
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