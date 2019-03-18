Тарута вбухал в рекламу минимум 150 млн перед "сдачей" – Честно

Кандидат в президенты Сергей Тарута и его партия "Основа" на внешнюю и телевизионную рекламу могли потратить минимум 150 миллионов гривен.

По подсчетам движения "Честно", 131 млн составила совокупная стоимость их телерекламы до того, как Сергей Тарута заявил о поддержке другой кандидатки Юлии Тимошенко и совместную работу команд.

По мнению аналитиков движения, поддержать Тимошенко Тарута решил чуть раньше, но объявил об этом уже когда удалить из бюллетеня кандидатов на основании снятия невозможно.

В "Честно" отмечают, что повышать узнаваемость Сергея Таруты и партии "Основа" (ее основали в 2004 году, до 2015-го она называлась "Партия государственного нейтралитета Украины", а затем – "Гражданин") начали еще осенью 2017 года.

В 2017-2018 годах "Основа" официально потратила на размещение внешней рекламы около 15 млн гривен.

В июне 2018 года на телевидении появилась реклама с Тарутой и его соратником Андреем Николаенко, которая сперва говорила об упадке страны, а с осени – о баллотировании Таруты.

Согласно анализу "Честно", в прошлом году Тарута и партия "Основа" должны были бы потратить на телерекламу на 17 центральных каналах более 64 млн гривен. Согласно же финансовой отчетностью "Основы", партия заплатила телеканалам 38,5 млн.

По подсчетам движения, в этом году до официальной регистрации Таруты в ЦИК (29 января) команда потратила на рекламу 4,5 млн, а с первых дней февраля расходы на телерекламу уже кандидата начали расти: до 1,7 млн в день в будни и до 2,3 млн в выходные.

Со дня регистрации до 10 марта центральные телеканалы показали почти 1800 роликов Таруты, стоимость которых, согласно с расценками телеканалов, достигает 62 млн гривен.

По подсчетам движения "Честно", совокупная стоимость телерекламы Таруты и партии "Основа" в 2018-2019 годах составила более 131 млн гривен.

Более 70% этих средств, или 94,5 млн, за рекламные ролики должен был бы получить канал "Украина" Рината Ахметова (реклама там самая дорогая – достигает 5,6 тыс. за секунду в вечернем прайм-тайме).

Этот канал системно выпускал в новостном блоке сюжеты в пользу Таруты с признаками заказности и приглашал политика в новостного эфира в среднем два раза в месяц. Коммерческая стоимость одного разговора в 6-7 минут может составлять 2,4 млн гривен.

За 2018 год "Украина" в новостном блоке продемонстрировала 31 сюжет в пользу Таруты.

Фактически Тарута и партия "Основа" потратили на внешнюю и телевизионную рекламу не менее 146 млн гривен. Но партия и кандидат имели также собственную печатную продукцию, рекламу в других СМИ (в частности, и скрытую) и т.п.

Бюджет на телерекламу Таруты снизился в 4 раза 7 марта (а рекламное время в телеэфире бронируют минимум за несколько месяцев): с 1,7-2,3 млн гривен в день до 500-800 тысяч.

"Только доказанные расходы партии "Основа" и самого Сергея Таруты на рекламу составляют 150 млн грн, и до конца не известно, на каких условиях произошло "снятие" в пользу Тимошенко", – отмечает "Честно".