Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойцы ОС сбили беспилотник, рыскавший над их позициями

Понедельник, 18 марта 2019, 14:10

Подразделение Объединенных сил сбило беспилотный летательный аппарат противника в Донецкой области.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, противник продолжает осуществлять провокационные действия для обвинения подразделений Объединенных сил в нарушении "весеннего" перемирия", – отмечает командование ОС.

"Так, на Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС", – сообщает штаб.

 
 

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была пресечена, а очередной БПЛА противника уничтожен", – заявляет ведомство.

Остатки сбитого беспилотника передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

 

Темы: беспилотникиООСДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
беспилотники
На Сумщине "Шахед" сбили из стрелкового оружия – ОВА
"Было громко": посол Британии поделилась впечатлениями от атаки на Киев и поблагодарила ПВО
Украинские защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник – ОВА
Последние новости
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
Все новости...
Реклама: