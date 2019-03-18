Бойцы ОС сбили беспилотник, рыскавший над их позициями

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Понедельник, 18 марта 2019, 15:10

Подразделение Объединенных сил сбило беспилотный летательный аппарат противника в Донецкой области.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, противник продолжает осуществлять провокационные действия для обвинения подразделений Объединенных сил в нарушении "весеннего" перемирия", – отмечает командование ОС.

"Так, на Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС", – сообщает штаб.

 
 

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была пресечена, а очередной БПЛА противника уничтожен", – заявляет ведомство.

Остатки сбитого беспилотника передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

 

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Темы: беспилотник ООС Донбасс


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