На Крещатике горел Roshen

В столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen.

Об этом сообщает "Киев.Оперативный" в Facebook.

"На Крещатике пылает магазин Roshen", - написали в сообществе и опубликовали соответствующее видео.

Столичные правоохранители сообщили, что уже задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина.

Задержанным оказался 53-летний житель столицы.

"Правонарушитель был доставлен в управление полиции, он предоставляет объяснение. Проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация его действий", - отметили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Скриншот "Информатор"

Это уже второе нападение на магазины Roshen за сутки.

Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".

С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).