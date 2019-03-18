На Крещатике горел Roshen

В столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen.

Об этом сообщает "Киев.Оперативный" в Facebook.

"На Крещатике пылает магазин Roshen", - написали в сообществе и опубликовали соответствующее видео.

Это уже второе нападение на магазины Roshen за сутки.

Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".

Скриншот "Информатор"

С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Дополняется...