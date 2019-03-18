На Крещатике горел Roshen
В столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen.
Об этом сообщает "Киев.Оперативный" в Facebook.
"На Крещатике пылает магазин Roshen", - написали в сообществе и опубликовали соответствующее видео.
Столичные правоохранители сообщили, что уже задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина.
Задержанным оказался 53-летний житель столицы.
"Правонарушитель был доставлен в управление полиции, он предоставляет объяснение. Проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация его действий", - отметили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Это уже второе нападение на магазины Roshen за сутки.
Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".
С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).