На Крещатике горел Roshen
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Понедельник, 18 марта 2019, 15:47
В столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen.
Об этом сообщает "Киев.Оперативный" в Facebook.
"На Крещатике пылает магазин Roshen", - написали в сообществе и опубликовали соответствующее видео.
Это уже второе нападение на магазины Roshen за сутки.
Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".
С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Дополняется...
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