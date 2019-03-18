Путин приехал в Крым в годовщину аннексии

В пятую годовщину аннексии Крыма президент России Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров.

За ходом его визита следит российское издание ТАСС.

Сообщается в частности, что Путин открыл два блока на Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму, традиционно высказавшись в поддержку аннексии.

"18 марта – знаменательный день для Севастополя, для Крыма, да и для всей страны. Пять лет назад произошло воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, и тогда же, в 2014 году, мы понимали, что впереди очень большая, масштабная работа. И сегодня она, эта работа, идет по плану, последовательно, системно", – заявил президент РФ.

Ввод новых энергообъектов Путин назвал "важным шагом в укреплении энергетической безопасности Крымского полу острова".

По его словам, общая мощность этих электростанций удвоится, будет производиться столько же электроэнергии, сколько Крым получал из Украины до аннексии, и сможет покрыть 90 процентов энергетических потребностей Крыма.

Президент РФ заявил, что в 2014 году собственная генерация на крымском полуострове составляла 160 МВт.

"Этого было даже недостаточно с учетом поставок с Украины, явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы и тем более для развития крымского полуострова", – добавил он.

"Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы", – заявил Путин.

Напомним: