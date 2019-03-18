Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного вооружения, есть погибший

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Екатериновка; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.