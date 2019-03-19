В Пентагоне планируют выделить из бюджета $23 млрд на разведку

Минобороны США намерено выделить почти 23 млрд долларов на финансирование деятельности военной разведки в 2020 году, которая включает операции за рубежом.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает "Укринформ".

Отмечается, что общая сумма, которая предусматривает, в том числе, базовый бюджет, и финансирование операций за рубежом составляет $22,95 млрд.

В ведомстве подчеркнули, что бюджет военной разведки направлен "на поддержку стратегии национальной обороны". Другие детали и статьи расходов остаются засекреченными "из соображений национальной безопасности".

Напомним: