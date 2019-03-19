В Пентагоне планируют выделить из бюджета $23 млрд на разведку
Вторник, 19 марта 2019, 02:55
Минобороны США намерено выделить почти 23 млрд долларов на финансирование деятельности военной разведки в 2020 году, которая включает операции за рубежом.
Об этом сообщили в Пентагоне, передает "Укринформ".
Отмечается, что общая сумма, которая предусматривает, в том числе, базовый бюджет, и финансирование операций за рубежом составляет $22,95 млрд.
В ведомстве подчеркнули, что бюджет военной разведки направлен "на поддержку стратегии национальной обороны". Другие детали и статьи расходов остаются засекреченными "из соображений национальной безопасности".
Напомним:
- В проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности".
- По сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов.