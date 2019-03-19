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Трамп получил в Deutsche Bank кредитов более чем $2 млрд - NYT

Вторник, 19 марта 2019, 05:15

Дональд Трамп с конца 1990-х набрал кредитов в Deutsche Bank на общую сумму более 2 млрд долларов, несмотря на то, что другие банки отказывались с ним работать, учитывая риски операций и его репутацию.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

"В течение почти двух десятилетий руководство Deutsche Bank неоднократно наблюдало за "красными флагами" вокруг Трампа.

Это была и катастрофическая торговля облигациями, и заем на основании поддельной подписи банкира, и преувеличение богатства со стороны Трампа, и даже рекламация о форс-мажорных обстоятельствах", - пишет издание.

"Но Deutsche Bank на то время относился к репутации своих клиентов не так внимательно. 

Шаг за шагом, при поддержке двух разных руководителей, банк выдал деньги - всего более 2 миллиардов долларов - человеку, которого почти все остальные банки считали тем, с кем не стоит иметь дела", - говорится в статье.

Отмечается, что в 1998 году Трамп лично обратился в банк с просьбой выдать кредит на $125 млн для ремонта небоскреба на Манхэттене, на что получил "добро".

После этого утвердили следующий кредит на $300 млн на строительство нового небоскреба. Позже немецкий банк выделял кредиты в сумме более $ 500 млн, после чего имели место определенные проблемы и судебные разбирательства.

Газета подчеркивает, что собрала все данные на основании бесед с 20 бывшими и нынешними сотрудниками банка, которые знают о деталях финансовых отношений Трампа и Deutsche Bank.

Напомним:

  • В 2016 году кандидат в президенты США Дональд Трамп обращался к Deutsche Bank с запросом о займе, однако банк отказал ему в выдаче кредита. 

Темы: ТрампСША
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