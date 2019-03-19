ООС Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший

777 просмотров 777 просмотров
Вторник, 19 марта 2019, 07:30

За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли позиции ОС. 1 украинский военный погиб.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 19 марта.

Подчеркивается, что оккупанты трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Все обстрелы боевики совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Из минометов калибров 120 и 82 мм - возле села Екатериновка.

Дважды - из снайперской и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, 18 марта 2 оккупантов были ликвидированы и 2 ранены. Также уничтожено 2 боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники оккупантов.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
По теме
Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного вооружения, есть погибший 18 марта 2019, 19:42
Бойцы ОС сбили беспилотник, рыскавший над их позициями 18 марта 2019, 15:10
На Донбассе погиб 21-летний военный – ООС 18 марта 2019, 12:51
Все новости
Главные новости
ООС Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший
Тимошенко может заключить меморандумы о сотрудничестве с рядом кандидатов - СМИ
ЦИК: На выборах президента будет беспрецедентное количество наблюдателей
TI: Порошенко предлагают 35 кандидатов на должности в антикорсуд, из них 7 - недобросовестные
Все новости
исследование

Диета, включающая красное вино, пиво и шоколад, может продлить жизнь

Лайфхаки

Домашние лайфхаки по очистке дома

соцсети

Сортировать мусор можно научиться в Telegram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів