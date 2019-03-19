ООС Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли позиции ОС. 1 украинский военный погиб.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 19 марта.

Подчеркивается, что оккупанты трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Все обстрелы боевики совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Из минометов калибров 120 и 82 мм - возле села Екатериновка.

Дважды - из снайперской и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, 18 марта 2 оккупантов были ликвидированы и 2 ранены. Также уничтожено 2 боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники оккупантов.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.