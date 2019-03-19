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В Луганске подорвали автомобиль – росСМИ

Вторник, 19 марта 2019, 07:44

Взрывное устройство сработало на востоке оккупированного Луганска, в результате инцидента повреждены автомобиль и дом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.

По данным так называемого "МЧС ЛНР", 19 марта в 01:07 в Луганске на улице Клубной "в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждены легковой автомобиль и остекление 12 окон в пяти квартирах домов № 55 и 57".

Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

Ведется "расследование".

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Темы: ЛуганскДонбасс
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