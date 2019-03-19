Сторонники Гуайдо захватили 3 венесуэльских дипучреждения в США
Сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо взяли под контроль три дипломатических объекта своей страны в Соединенных Штатах Америки.
Об этом сообщил 18 марта назначенный Гуайдо посол в США Карлос Веккио, передает "Радио Свобода".
По его словам, речь идет о двух зданиях, принадлежащих министерству обороны Венесуэлы в Вашингтоне, и консульское учреждение в Нью-Йорке.
Веккио заявил, что оппозиция планирует "в ближайшие дни" взять под контроль и посольство Венесуэлы в Вашингтоне.
"Мы возвращаем и защищаем активы венесуэльского народа, чтобы не дать режиму узурпатора продолжить воровать и уничтожать его, как это было последние 20 лет", – сказал он.
Веккио заявил, что 12 из 55 работников дипмиссий Венесуэлы в США решили остаться в этой стране, поддержав Хуана Гуайдо, передает DW.
Хорхе Арреаза, министр иностранных дел Венесуэлы в правительстве Николаса Мадуро назвал события "насильственной и незаконной оккупацией". У Мадуро назвали эту акцию "чрезвычайно серьезным нарушением международных обязательств правительства США".
Представитель Госдепартамента США заявил, что администрация США поддерживает изменение подчинения дипмиссий Венесуэлы.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.