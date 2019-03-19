Сторонники Гуайдо захватили 3 венесуэльских дипучреждения в США

Сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо взяли под контроль три дипломатических объекта своей страны в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщил 18 марта назначенный Гуайдо посол в США Карлос Веккио, передает "Радио Свобода".

По его словам, речь идет о двух зданиях, принадлежащих министерству обороны Венесуэлы в Вашингтоне, и консульское учреждение в Нью-Йорке.

Веккио заявил, что оппозиция планирует "в ближайшие дни" взять под контроль и посольство Венесуэлы в Вашингтоне.

"Мы возвращаем и защищаем активы венесуэльского народа, чтобы не дать режиму узурпатора продолжить воровать и уничтожать его, как это было последние 20 лет", – сказал он.

Веккио заявил, что 12 из 55 работников дипмиссий Венесуэлы в США решили остаться в этой стране, поддержав Хуана Гуайдо, передает DW.

Хорхе Арреаза, министр иностранных дел Венесуэлы в правительстве Николаса Мадуро назвал события "насильственной и незаконной оккупацией". У Мадуро назвали эту акцию "чрезвычайно серьезным нарушением международных обязательств правительства США".

Представитель Госдепартамента США заявил, что администрация США поддерживает изменение подчинения дипмиссий Венесуэлы.

Напомним: