У Трампа хотят закрыть три службы Радио Свобода

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Вторник, 19 марта 2019, 10:16

Администрация президента США Дональда Трампа в заявке в бюджет на 2020 год предлагает прекратить работу трех служб Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет о Грузинской, Татаро-башкирской и Северокавказской службах.

Согласно бюджетной заявке, администрация хочет сократить расходы на вещание на зарубежную аудиторию на 22%. Таким образом, бюджет "Радио Свобода" могут уменьшить до 87 миллионов долларов в 2020 году (в 2019 году – 124 миллиона долларов).

Кроме того, Белый дом предлагает сократить расходы на Балканской службу "Радио Свобода", прекратив деятельность в Черногории и Македонии.

По словам и.о. президента корпорации Дейзи Синделар, в прошлом году "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" достигло еженедельной аудитории в 34 миллиона человек в интернете, на телевидении и радио.

"Это на 30 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельство роста потребности в объективной журналистике в России, Иране, Пакистане и всех целевых странах РСЕ/РС", - заявила Синделар.

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Темы: США СМИ


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