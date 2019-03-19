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Кличко обещает две новые станции метро в декабре-2021

Вторник, 19 марта 2019, 09:46

Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" на микрорайоне Виноградарь в Киеве откроют в декабре 2021, а вот жителям Троещины придется еще ждать.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции начала строительства новых станций с участием президента Петра Порошенко. 

"Людей интересует, когда мы сможем пользоваться метро? Сегодня специалисты говорят, что в декабре 2021 года две станции метро на Виноградарь будут открыты", - сказал столичный голова.

Президент в свою очередь пообещал, что проект получит необходимое финансирование.

"На первую очередь было выделено 2,5 миллиарда гривен. В этом году планируется выделить еще 1,5 миллиарда. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект правды" оценивается в 6 миллиардов гривен. И мы уже четко знаем, что совместными усилиями государства и города этот проект точно будет профинансирован", - сказал Порошенко.

Он отметил, что этот проект важен для города, поскольку, по предварительным подсчетам, двумя станциями на Виноградаре ежесуточно будут пользоваться почти 150 тысяч киевлян.

Вместе с тем Кличко добавил, что с метрополитеном на Троещину придется подождать – поскольку городу не хватает средств на все проекты.

"Есть несправедливая такая составляющая. Город Киев имеет наибольшую нагрузку, но из города изымают 60% НДФЛ. И без финансовой составляющей преодолеть те все вызовы, которые есть, (трудно – ред.)", - сказал Кличко.

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Напомним:

  • В ноябре 2018 года АО "Киевметрострой" выиграл тендер на строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метро на жилой массив Виноградарь.
  • "Киевметрострой" планирует построить электродепо и две станции за 5,981 миллиарда гривен.

Ирина Балачук, УП
Темы: КиевметроВиталий Кличко
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