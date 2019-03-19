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Порошенко проигрывает всем во втором туре – опрос

Вторник, 19 марта 2019, 10:26

Президент Петр Порошенко не сможет во втором туре победить главных своих оппонентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в середине марта.

В паре Юлия Тимошенко – Петро Порошенко во втором туре побеждает Тимошенко (28% против 19%).

Владимир Зеленский во втором туре побеждает всех своих оппонентов. В паре с Порошенко (39% против 19%), с Тимошенко (35% против 22%) и с Анатолием Гриценко (34% против 26%). 

 

Опрос проходил 9-15 марта. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
  • Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ЗеленскийПорошенкоТимошенко
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