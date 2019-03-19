Порошенко проигрывает всем во втором туре – опрос
Президент Петр Порошенко не сможет во втором туре победить главных своих оппонентов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в середине марта.
В паре Юлия Тимошенко – Петро Порошенко во втором туре побеждает Тимошенко (28% против 19%).
Владимир Зеленский во втором туре побеждает всех своих оппонентов. В паре с Порошенко (39% против 19%), с Тимошенко (35% против 22%) и с Анатолием Гриценко (34% против 26%).
Опрос проходил 9-15 марта. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.
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Напомним:
- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
- Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
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