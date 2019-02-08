Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

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Пятница, 8 февраля 2019, 23:15

Вибори 2019 – особливі, адже ще ніколи за часи незалежності рейтинги лідерів не були настільки низькими, а результат – непередбачуваним.

Хоча у ЦВК зареєструвалися рекодні 44 кандидати, соціологи кажуть, що українці не бачать політичних лідерів, мають запит на зміну системи, а неочікувані рейтинги деяких "нових облич" на виборах пояснюють розчаруванням і фактично голосуванням не "за", а "проти".

Щоб допомогти вам визначитися, розповідаємо про статки в деклараціях, спонсорів, політичне минуле, передвиборчі програми і стратегії головних кандидатів у президенти.

Портрет кандидата

Юлія Тимошенко

Народний депутат, лідер партії "Батьківщина"

Володимир Зеленський

Шоумен, художній керівник студії "Квартал 95"

Петро Порошенко

Діючий Перезидент України

Юрій Бойко

народний депутат, екс-голова "Опозиційного блоку"

Анатолій Гриценко

Голова партії "Громадянська позиція"

Олег Ляшко

Народний депутат, лідер "Радикальної партії"
Далі буде...
Темы: виборы


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