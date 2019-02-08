Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры
Пятница, 8 февраля 2019, 22:15
Вибори 2019 – особливі, адже ще ніколи за часи незалежності рейтинги лідерів не були настільки низькими, а результат – непередбачуваним.
Хоча у ЦВК зареєструвалися рекодні 44 кандидати, соціологи кажуть – українці не бачать політичних лідерів, мають запит на зміну системи, а неочікувані рейтинги деяких "нових облич" на виборах пояснюють розчаруванням і фактично голосуванням не "за", а "проти".
Щоб допомогти вам визначитися, розповідаємо про статки в деклараціях, спонсорів, політичне минуле, передвиборчі програми і стратегії головних кандидатів у президенти.
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Група "Рейтинг", моніторинг електоральних настроїв українців
Похибка репрезентативності дослідження не більше 1,3%.
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Портрет кандидата
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