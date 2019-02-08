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Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Пятница, 8 февраля 2019, 22:15
Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Вибори 2019 – особливі, адже ще ніколи за часи незалежності рейтинги лідерів не були настільки низькими, а результат – непередбачуваним.

Хоча у ЦВК зареєструвалися рекодні 44 кандидати, соціологи кажуть – українці не бачать політичних лідерів, мають запит на зміну системи, а неочікувані рейтинги деяких "нових облич" на виборах пояснюють розчаруванням і фактично голосуванням не "за", а "проти".

Щоб допомогти вам визначитися, розповідаємо про статки в деклараціях, спонсорів, політичне минуле, передвиборчі програми і стратегії головних кандидатів у президенти.

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Динаміка рейтингів

Група "Рейтинг", моніторинг електоральних настроїв українців

Похибка репрезентативності дослідження не більше 1,3%.

Щоб увімкнути/вимкнути інформацію про кандидата оберіть його прізвище в легенді графка.

Портрет кандидата

Юрій Бойко

народний депутат, екс-голова "Опозиційного блоку"

Олександр Вілкул

Народний депутат

Анатолій Гриценко

Голова партії "Громадянська позиція"

Володимир Зеленський

Шоумен, художній керівник студії "Квартал 95"

Руслан Кошулинський

голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання "Свобода"

Олег Ляшко

Народний депутат, лідер "Радикальної партії"

Євген Мураєв

Народний депутат, лідер партії "Наші"

Петро Порошенко

Чинний президент України

Андрій Садовий

Мер Львова, голова партії Об'єднання "Самопоміч"

Юлія Тимошенко

Народний депутат, лідер партії "Батьківщина"

Олександр Шевченко

народний депутат, член партії "Українське об'єднання патріотів-УКРОП"
Прізвища кандидатів подано у алфавітному порядку.
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Темы: виборы
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