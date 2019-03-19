Центральная избирательная комиссия увеличила на 263 тысячи количество бюллетеней для первого тура президентских выборов, перенеся их со второго тура.

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Отмечается, что ЦИК заключила соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" о печати бюллетеней на 166,37 млн грн и почти сразу изменила распределение бюллетеней между первыми и вторым турами виборов.

Сообщается, що для выборов президента Украины заказали изготовление и упаковку 60,36 избирательных бюллетеней на оба тура, которые должны были распределить поровну - по 30,18 млн штук на первый и второй туры.

Но 12 марта распределение бюллетеней изменили, увеличив их для первого тура до 30,44 млн штук, а для второго уменьшив до 29,92 штук.

"Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур", - говорится в публикации.

В издании отметили, что при этом никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно.

Сообщается, что в дополнительном соглашении комиссия объяснила, как определила новое необходимое количество бюллетеней для первого тура - 30,44 млн человек, при этом ЦИК сослалось на Госреестр избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек.

В соглашении, опубликованном в Прозорро указывается, что на 7 марта 2019 по данным Государственного реестра избирателей количество избирателей на избирательных участках, где будет организовано и проведено голосование 31 марта 2019 года на очередных выборах президента Украины, составляет 29935965 человек с учетом избирателей, которым на день голосования исполнится 18 лет, и избирателей, которые временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса.

Расчетное количество избирателей определено как сумма числа избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, образованных на постоянной основе, количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, ориентировочного количества избирателей на избирательных участках и другие.

"Подготовлено заказ на изготовление избирательных бюллетеней в разрезе избирательных участков показало необходимость изготовления 30395589 бюллетеней на расчетных 30229447 избирателей", - говорится в документе.

"Таким образом, на 12 марта 2019 года для голосования 31 марта 2019 года на очередных выборах президента Украины необходимо изготовить 30443037 избирательных бюллетеней", - сказано в соглашении.

В ЦИК изменение количества бюллетеней в первом и втором туре президентских выборов пока не комментируют, отметив, что более подробно об этом расскажут 21 марта на "Полиграфкомбинате", где будет проходить демонстрация процесса печати избирательных бюллетеней для голосования в день очередных выборов президента Украины.