ЦИК заказала больше бюллетеней на первый тур
Центральная избирательная комиссия увеличила на 263 тысячи количество бюллетеней для первого тура президентских выборов, перенеся их со второго тура.
Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Отмечается, что ЦИК заключила соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" о печати бюллетеней на 166,37 млн грн и почти сразу изменила распределение бюллетеней между первыми и вторым турами виборов.
Сообщается, що для выборов президента Украины заказали изготовление и упаковку 60,36 избирательных бюллетеней на оба тура, которые должны были распределить поровну - по 30,18 млн штук на первый и второй туры.
Но 12 марта распределение бюллетеней изменили, увеличив их для первого тура до 30,44 млн штук, а для второго уменьшив до 29,92 штук.
"Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур", - говорится в публикации.
В издании отметили, что при этом никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно.
Сообщается, что в дополнительном соглашении комиссия объяснила, как определила новое необходимое количество бюллетеней для первого тура - 30,44 млн человек, при этом ЦИК сослалось на Госреестр избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек.
В соглашении, опубликованном в Прозорро указывается, что на 7 марта 2019 по данным Государственного реестра избирателей количество избирателей на избирательных участках, где будет организовано и проведено голосование 31 марта 2019 года на очередных выборах президента Украины, составляет 29935965 человек с учетом избирателей, которым на день голосования исполнится 18 лет, и избирателей, которые временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса.
Расчетное количество избирателей определено как сумма числа избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, образованных на постоянной основе, количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, ориентировочного количества избирателей на избирательных участках и другие.
"Подготовлено заказ на изготовление избирательных бюллетеней в разрезе избирательных участков показало необходимость изготовления 30395589 бюллетеней на расчетных 30229447 избирателей", - говорится в документе.
"Таким образом, на 12 марта 2019 года для голосования 31 марта 2019 года на очередных выборах президента Украины необходимо изготовить 30443037 избирательных бюллетеней", - сказано в соглашении.
В ЦИК изменение количества бюллетеней в первом и втором туре президентских выборов пока не комментируют, отметив, что более подробно об этом расскажут 21 марта на "Полиграфкомбинате", где будет проходить демонстрация процесса печати избирательных бюллетеней для голосования в день очередных выборов президента Украины.