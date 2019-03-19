Центральная избирательная комиссия 7 марта по переговорной процедуре заключила соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" о печати бюллетеней на 166,37 млн гривен и почти сразу изменила распределение бюллетеней между первыми и вторым турами выборов.

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Отмечается, что для выборов президента Украины заказали изготовление и упаковку 60,36 млн избирательных бюллетеней на оба тура.

По данным издания, сначала бюллетени распределялись поровну: по 30,18 млн штук на первый и второй туры, но 12 марта стоимость договора уменьшили дополнительным соглашением до 165,59 млн грн, а также изменили распределение бюллетеней.

"Для первого тура количество бюллетеней увеличили до 30,44 млн штук по 4,26 грн., для второго - уменьшили до 29,92 штук по 1,20 грн. Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур", - говорится в публикации.

В издании отметили, что при этом никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно.

Сообщается, что в дополнительном соглашении комиссия объяснила, как определила новое необходимое количество бюллетеней для первого тура - 30,44 млн человек, при этом ЦИК сослалось на Госреестр избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек.

Отмечается, что в дальнейших расчетах это число больше нигде не упоминалось.

В соглашении, опубликованном в Прозорро указывается, что на 7 марта 2019 по данным Государственного реестра избирателей количество избирателей на избирательных участках, где будет организовано и проведено голосование 31 марта 2019 года на очередных выборах президента Украины, составляет 29935965 человек с учетом избирателей, которым на день голосования исполнится 18 лет, и избирателей, которые временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса.

"Подготовлено заказ на изготовление избирательных бюллетеней в разрезе избирательных участков показало необходимость изготовления 30395589 бюллетеней на расчетных 30229447 избирателей", - говорится в документе.

Расчетное количество избирателей определена как сумма:

количества избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, образованных на постоянной основе (30163896 человек);

количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе (42237 человек);

ориентировочного количества избирателей на избирательных участках, образованных на временной основе (21 208 лиц без кораблей)

количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, образованных на временной основе (2106 лиц без кораблей).

Указывается, что с учетом 0,5 процента бюллетеней и учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении, должно быть изготовлено 30395589 бюллетеней, на 215 789 больше, чем предусмотрено договором.

Сообщается, что, учитывая представление Министерства обороны Украины (письмо от 6 марта 2019 №220/1200) о необходимости образования 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований), на которых в список избирателей будет включено 47164 человека. Для этих избирателей необходимо изготовить 47 448 бюллетеней (с учетом резерва и кратности).

"Таким образом, на 12 марта 2019 года для голосования 31 марта 2019 года на очередных выборах президента Украины необходимо изготовить 30443037 избирательных бюллетеней", - сказано в соглашении.

В ЦИК изменение количества бюллетеней в первом и втором туре президентских выборов пока не комментируют, отметив, что более подробно об этом расскажут 21 марта на "Полиграфкомбинате", где будет проходить демонстрация процесса печати избирательных бюллетеней для голосования в день очередных выборов президента Украины.