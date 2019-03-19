ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура
Центральная избирательная комиссия 7 марта по переговорной процедуре заключила соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" о печати бюллетеней на 166,37 млн гривен и почти сразу изменила распределение бюллетеней между первыми и вторым турами выборов.
Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Отмечается, что для выборов президента Украины заказали изготовление и упаковку 60,36 млн избирательных бюллетеней на оба тура.
По данным издания, сначала бюллетени распределялись поровну: по 30,18 млн штук на первый и второй туры, но 12 марта стоимость договора уменьшили дополнительным соглашением до 165,59 млн грн, а также изменили распределение бюллетеней.
"Для первого тура количество бюллетеней увеличили до 30,44 млн штук по 4,26 грн., для второго - уменьшили до 29,92 штук по 1,20 грн. Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур", - говорится в публикации.
В издании отметили, что при этом никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно.
Сообщается, что в дополнительном соглашении комиссия объяснила, как определила новое необходимое количество бюллетеней для первого тура - 30,44 млн человек, при этом ЦИК сослалось на Госреестр избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек.
Отмечается, что в дальнейших расчетах это число больше нигде не упоминалось.
В соглашении, опубликованном в Прозорро указывается, что на 7 марта 2019 по данным Государственного реестра избирателей количество избирателей на избирательных участках, где будет организовано и проведено голосование 31 марта 2019 года на очередных выборах президента Украины, составляет 29935965 человек с учетом избирателей, которым на день голосования исполнится 18 лет, и избирателей, которые временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса.
"Подготовлено заказ на изготовление избирательных бюллетеней в разрезе избирательных участков показало необходимость изготовления 30395589 бюллетеней на расчетных 30229447 избирателей", - говорится в документе.
Расчетное количество избирателей определена как сумма:
- количества избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, образованных на постоянной основе (30163896 человек);
- количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе (42237 человек);
- ориентировочного количества избирателей на избирательных участках, образованных на временной основе (21 208 лиц без кораблей)
- количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, образованных на временной основе (2106 лиц без кораблей).
Указывается, что с учетом 0,5 процента бюллетеней и учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении, должно быть изготовлено 30395589 бюллетеней, на 215 789 больше, чем предусмотрено договором.
Сообщается, что, учитывая представление Министерства обороны Украины (письмо от 6 марта 2019 №220/1200) о необходимости образования 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований), на которых в список избирателей будет включено 47164 человека. Для этих избирателей необходимо изготовить 47 448 бюллетеней (с учетом резерва и кратности).
"Таким образом, на 12 марта 2019 года для голосования 31 марта 2019 года на очередных выборах президента Украины необходимо изготовить 30443037 избирательных бюллетеней", - сказано в соглашении.
В ЦИК изменение количества бюллетеней в первом и втором туре президентских выборов пока не комментируют, отметив, что более подробно об этом расскажут 21 марта на "Полиграфкомбинате", где будет проходить демонстрация процесса печати избирательных бюллетеней для голосования в день очередных выборов президента Украины.
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