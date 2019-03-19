Рейтинг партий: лидеры прирастают процентами, "Самопомич" несет потери

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 22,4% тех, кто определился и намерен голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 9-15 марта.

"Батькивщину" поддерживают - 19,1%, БПП "Солидарность" - 15,8%, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 10,2%, "Гражданскую позицию" - 7,9%, "Радикальную партию" - 6,1% ВО "Свобода" - 3,6%, "Оппозиционный блок" и "Самопомич" - по 3,2%.

Остальные партии имеют поддержку менее 2%.

В то же время почти четверть респондентов не определились с выбором партии.

Социологи отмечают, что за последний месяц лидирующие позиции укрепились. В динамике больше всего добавила "Гражданская позиция" и БПП "Солидарность". "Самопомич" понесла потери.

Сообщается, что опрос был проведен с 9 по 15 марта среди населения Украины от 18 лет и старше. Методом личного интервью социологи опросили 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Напомним: