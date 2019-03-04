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Выборы в Раду: социологи опубликовали свежий рейтинг партий

Понедельник, 4 марта 2019, 11:06

Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 21,5% тех, кто определился и намерен голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической группой "Рейтинг".

Сообщается, что "Батькивщину" поддерживают - 18,7% респондентом, БПП "Солидарность" - 14,2%, Оппозиционную платформу - 10,5%, Гражданскую позицию - 6,2%, Самопомич - 5,5%.

Также отмечается, что около 4% поддерживают "Радикальную партию Ляшко" и "Свободу", около 3% - партию "Наши", около 2% - "Оппозиционный блок" и УКРОП.

 

"Интересно, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко имеют значительно лучшую электоральную поддержку, чем "Слуга народа" и БПП. Аналогично у Анатолия Гриценко и Олега Ляшко. В отличие от Юлии Тимошенко и Андрея Садового, чьи персональные рейтинги хуже, чем показатели "Батькивщины" и "Самопомочи"", - говорится в исследовании.

Сообщается, что опрос был проведен с 19 по 28 февраля среди населения Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Напомним:

  • 4 февраля опрос "Соцмониторинга", института Яременко, соцгруппы "Рейтинг" и компании "Инфо Сапиенс" показал, что "Батькивщину" готовы поддержать 21,2% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать, а "Слугу народа" - только 19%.
  • БПП "Солидарность" тогда получила 13% поддержки, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, "Гражданская позиция" - 8,6%, Радикальная партия - 6,5%, "Самопомич" - 3,8% и партия "Наши" Евгения Мураева - 3,3%.
  • Позже сообщалось, что лидером рейтинга является партия "Слуга народа" шоумена Владимира Зеленского

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная Радапартииопрос
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