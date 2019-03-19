Стрелял и добивал ногами: В убийстве пограничника на Львовщине подозревают срочника
В Государственном бюро расследований сообщили, что в убийстве инспектора Мостиского пограничного отряда подозревают 20-летнего солдата-срочника.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
Отмечается, что по предварительной информации, 18 марта, около 13 часов, во время несения службы, 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы "Сянки" вплотную выстрелил из автомата в инспектора пограничной службы.
"После этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами. Остановили его другие военнослужащие", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, раненому сразу вызвали карету "скорой помощи", но по дороге в больницу он скончался.
В ГБР добавили, что военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи теруправления Госбюро расследований во Львове проводят досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, солдату-срочнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Напомним:
- 18 марта сообщалось, что на Львовщине военнослужащий Мостиского отряда Государственной пограничной службы получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в больницу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua