Стрелял и добивал ногами: В убийстве пограничника на Львовщине подозревают срочника

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Вторник, 19 марта 2019, 14:01

В Государственном бюро расследований сообщили, что в убийстве инспектора Мостиского пограничного отряда подозревают 20-летнего солдата-срочника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что по предварительной информации, 18 марта, около 13 часов, во время несения службы, 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы "Сянки" вплотную выстрелил из автомата в инспектора пограничной службы.

"После этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами. Остановили его другие военнослужащие", - говорится в сообщении.

 
 

Как сообщалось ранее, раненому сразу вызвали карету "скорой помощи", но по дороге в больницу он скончался.

 

В ГБР добавили, что военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи теруправления Госбюро расследований во Львове проводят досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, солдату-срочнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним:

  • 18 марта сообщалось, что на Львовщине военнослужащий Мостиского отряда Государственной пограничной службы получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в больницу.

Украинская правда

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Темы: ГБР Пограничная служба убийство Львовщина


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