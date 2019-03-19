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Медведчук продает элитное поместье под Киевом – ГПК

Вторник, 19 марта 2019, 13:03
Медведчук продает элитное поместье под Киевом – ГПК

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за життя" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом.

Как сообщает "Центр противодействия коррупции", объявление разместили в закрытой группе риэлторов 14 марта.

Речь идет о доме-"хонке" (по названию производителя деревянных зданий) площадью 1125 квадратных метров, окруженный более 30 га земли. На территории также есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 квадратных метров и бассейн.

 

Имение находится в городе Украинка на берегу реки Стугны в Обуховском районе Киевской области.

Одна сотка оценена в 4,5 тысячи долларов. Общая стоимость поместья может достигать 360 миллионов гривен.

Территория продается единым имущественным комплексом, но на кадастровой карте она разбита на два участка.

 

Большей, на 24,4 га, владеет ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур". Его конечным бенефициарным владельцем является жена Медведчука Оксана Марченко.

Второй участок записан на ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент", за которой стоят несколько кипрских оффшорных компаний.

 

Напомним:

  • По данным журналистов, у Медведчука в Украине есть как минимум 5 имений, коттедж на Оболонской набережной в Киеве и более двух десятков столичных квартир.
  • Дача, которую теперь выставили на продажу, была выделена фирме политика еще в 2000-х годах под рекреационный объект.
  • В марта 2014 года там сгорел один из трех домов.
  • Дочь Медведчука является крестницей президента России Владимира Путина.
  • Медведчук в начале 2000-х возглавлял администрацию президента Кучмы.
  • В конце июля 2018 года он сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчук
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