Климкин: Россия попробует развязать новую газовую войну

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Вторник, 19 марта 2019, 15:35

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что Россия попытается организовать новую газовую войну по истечению действия нынешних договоренностей о транзите газа через территорию Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о будущем транзита газа через украинскую территорию.

"Уверен, что Россия попробует организовать новую газовую войну. Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах. Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает вероятность российских провокаций", - заявил Климкин.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Украина и ЕС настаивают, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил, а Россия намекает на возможность тайных договоренностей.

"Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных "договорняков". Сейчас же Россия откровенно намекает на возможность договориться, т.е. они не исключают возможность соглашения, но только на их условиях", - рассказал министр.

Климкин подчеркнул, что контракты на старых условиях невозможны, не только политически, но и юридически.

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Темы: газ Росcия война


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