Украинские бойцы сбили ударный дрон боевиков

5286 просмотров 5286 просмотров
Вторник, 19 марта 2019, 16:17

Военные Объединенных сил сбили на Донбассе самодельный ударный БПЛА оккупантов.

Об этом пишет в Facebook пресс-центр ООС.

"Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия он был поврежден", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло на донецком направлении. Враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил.

"Враг в очередной раз убедился в эффективности системы ПВО на этом направлении", - подытожили в пресс-центре.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
По теме
ООС Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший 19 марта 2019, 07:30
Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного вооружения, есть погибший 18 марта 2019, 19:42
Бойцы ОС сбили беспилотник, рыскавший над их позициями 18 марта 2019, 15:10
Все новости
Главные новости
Москалькова собралась в Киев на суд по Вышинскому
Как выросли пенсии украинцев
Президент Казахстана объявил об оставке: руководил почти 30 лет
Медведчук продает элитное поместье под Киевом – ГПК
Все новости
социум

Как появился первый приют для женщин в Киевской области

тест

Сколько лет вашим ушам?

социум

80% безработных украинцев имеют высшее образование

Поиск по сайту
Архив
Весь архів