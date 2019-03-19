Украинские бойцы сбили ударный дрон боевиков

Военные Объединенных сил сбили на Донбассе самодельный ударный БПЛА оккупантов.

Об этом пишет в Facebook пресс-центр ООС.

"Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия он был поврежден", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло на донецком направлении. Враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил.

"Враг в очередной раз убедился в эффективности системы ПВО на этом направлении", - подытожили в пресс-центре.