Украинские бойцы сбили ударный дрон боевиков
Вторник, 19 марта 2019, 15:17
Военные Объединенных сил сбили на Донбассе самодельный ударный БПЛА оккупантов.
Об этом пишет в Facebook пресс-центр ООС.
"Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия он был поврежден", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло на донецком направлении. Враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил.
"Враг в очередной раз убедился в эффективности системы ПВО на этом направлении", - подытожили в пресс-центре.
Украинская правда