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Напряженный день на Донбассе: в штабе рассказали, где было горячее всего

Вторник, 19 марта 2019, 17:20

Во вторник, 19 марта, оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе - трижды из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По его данным, на востоке зоны боевых действий боевики вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Марьинка.

На севере враг стрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новолуганское. Дважды - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новоалександровка.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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