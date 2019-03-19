Напряженный день на Донбассе: в штабе рассказали, где было горячее всего

Во вторник, 19 марта, оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе - трижды из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По его данным, на востоке зоны боевых действий боевики вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Марьинка.

На севере враг стрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новолуганское. Дважды - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новоалександровка.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе.