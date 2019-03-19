В Казахстане массово скупают доллары после заявления Назарбаева об отставке

В казахстанских обменных пунктах дорожает доллар, а некоторые из них прекратили продажу валюты из-за ажиотажного спроса после заявления об отставке с поста президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

"Часа два назад все доллары закончились. Как только сообщили (об отставке Назарбаева - ред.), сразу начался ажиотаж, все скупили", - сказали агентству в одном из обменных пунктов.

В 21:30 по местному времени продажи доллара в некоторых пунктах осуществлялись по курсу $ 1/378,5 тенге, в 22:00 американская валюта подорожала до 385 тенге за доллар.

Средний курс тенге к доллару во вторник, 19 марта, после торгов Казахстанской фондовой биржи составил 376,4 тенге за 1 доллар.

Напомним: