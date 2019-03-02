Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Киева "Нацкорпус" устроил марш и требовал наказать "воров военного бюджета"

Суббота, 2 марта 2019, 19:59
В центре Киева Нацкорпус устроил марш и требовал наказать воров военного бюджета

В центре Киева Нацкорпус провел акцию и марш "Национальных дружин", посвященный второй годовщине создания организации.

Как заявили в Нацкорпусе, перед маршем активисты вывесили на ТЦ "Глобус" баннер "СвинарчуковПорошенко за решетку" - "как напоминание о том, что у власти находятся воры, которые нагло разворовывают военный бюджет страны".

 
фото - Эльдар Сарахман, УП

По данным Нацкорпуса, в марше участвовали около тысячи человек, которые прибыли в Киев из 20 областей Украины.

Участники Марша без лозунгов прошли от Майдана Независимости до Косого Капонира на Печерске.

"Там состоялось принятие присяги Волынской и Ивано-Франковской ячеек и было объявлено о создании Восточного и Южного крыла Нацдружин, которые улучшат работу организации", - сообщили в Нацкорпусе.

 

 
 
 
 
 
 
 
все фото - Эльдар Сарахман, УП

Также в Нацкорпусе заявили, что 3 марта намерены провести акцию "возле имения Свинарчуков-Гладковских".  

"Власть проигнорировала наш первый визит, значит, визитов будет столько, сколько нужно. Методы воздействия будут такими, какие мы сами выберем для установления справедливости", - заявили в организации.

Читайте также:

Расследователь Леся Иванова о кейсе Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы"

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: акцииКиевПорошенкоГладковский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: