В центре Киева "Нацкорпус" устроил марш и требовал наказать "воров военного бюджета"

В центре Киева Нацкорпус провел акцию и марш "Национальных дружин", посвященный второй годовщине создания организации.

Как заявили в Нацкорпусе, перед маршем активисты вывесили на ТЦ "Глобус" баннер "СвинарчуковПорошенко за решетку" - "как напоминание о том, что у власти находятся воры, которые нагло разворовывают военный бюджет страны".

фото - Эльдар Сарахман, УП

По данным Нацкорпуса, в марше участвовали около тысячи человек, которые прибыли в Киев из 20 областей Украины.

Участники Марша без лозунгов прошли от Майдана Независимости до Косого Капонира на Печерске.

"Там состоялось принятие присяги Волынской и Ивано-Франковской ячеек и было объявлено о создании Восточного и Южного крыла Нацдружин, которые улучшат работу организации", - сообщили в Нацкорпусе.

все фото - Эльдар Сарахман, УП

Также в Нацкорпусе заявили, что 3 марта намерены провести акцию "возле имения Свинарчуков-Гладковских".

"Власть проигнорировала наш первый визит, значит, визитов будет столько, сколько нужно. Методы воздействия будут такими, какие мы сами выберем для установления справедливости", - заявили в организации.

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