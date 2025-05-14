В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский

В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, собеседник УП

Дословно САП: "14 мая на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

Реклама:

Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину".

Детали: По данным УП, речь идет об Олеге Гладковском.

В ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

РЕКЛАМА:

В октябре 2019 года лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

2 июля 2021 обвинительный акт по делу был направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

В то же время в ноябре 2023 года обвиняемый выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.

Справка: Олег Гладковский (Свинарчук до 2014 года) был одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", часть в которой имел и Порошенко. Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря СНБО с 2015 по 2019 год.

Предыстория:

17 октября 2019 года НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Он пытался вылететь из Украины с семьей. Корпорация "Богдан" заявила, что Гладковский должен был лететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. 21 октября Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Не "мальчиками" едиными. Почему дело Гладковского – только верхушка айсберга