Адвокат: Олег Гладковский находится в Испании, но не является задержанным

Адвокат бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Руслан Волынец утверждает, что его подопечный не является задержанным по делу о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

Источник: Волынец в Facebook

Прямая речь: "С учетом многочисленных обращений, хочу сообщить, что сейчас, Гладковский Олег Владимирович не является задержанным. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его удерживании или внесении залога, как условия освобождения".

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Детали: Относительно розыска сторона защиты считает, что он "является искусственным, поскольку правоохранительным органам Украины и суду, стороной защиты было заблаговременно сообщено о местонахождении Гладковского О.В., как точный адрес его проживания, так и средства связи".

Более того, Гладковский, мол, долго принимал участие в рассмотрении данного дела в режиме видеоконференции, но по инициативе стороны обвинения, которую поддержал суд, было принято решение о необходимости его личного участия в суде.

Адвокат заявляет также, что в начале марта 2022 года Гладковский, по собственной инициативе, обратился в ВАКС с ходатайством о перечислении на то время имеющегося в данном деле залога в пользу ВСУ, в размере 10,6 миллионов гривен.

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"Указанный размер средств является равномерным якобы причиненным убыткам в рамках обстоятельств закупки автомобилей в ВС Украины", - утверждает Волынец.

Что предшествовало: Украинские антикоррупционные органы сообщили, что 14 мая на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами был задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен. Также было указано, что сейчас решается вопрос об экстрадиции его в Украину.

Справка: Олег Гладковский (Свинарчук до 2014 года) был одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", часть в которой имел и Порошенко. Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря СНБО с 2015 по 2019 год.

Предыстория:

17 октября 2019 года НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Он пытался вылететь из Украины с семьей. Корпорация "Богдан" заявила, что Гладковский должен был лететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. 21 октября Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

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