Мэй попросит ЕС о перенесении даты Brexit

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Среда, 20 марта 2019, 02:03

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Евросоюз перенести Brexit на 30 июня.

Об этом, ссылаясь на источники в правительстве, пишет BBC.

Мэй всё еще надеется, что парламент одобрит соглашение о выходе из ЕС, но даже если это произойдет, стране потребуется короткое продление сроков для принятия необходимых законов.

По данным источников, Мэй планирует попросить ЕС согласиться отложить выход Великобритании до 30 июня, но с возможностью более длительной задержки.

Любое смещение сроков должно быть согласовано всеми 27 государствами-членами ЕС, и Мэй отправится в Брюссель в четверг, чтобы обсудить варианты с другими лидерами.

При  этом один из источников сообщил, что задержка может затянуться до 2 лет. В то же время переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что ЕС не согласится на отстрочку без "конкретного плана" действий Великой Британии на этот срок.

Напомним:

  • Главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что продолжение переговоров о Brexit после дедлайна 29 марта, когда Британия по плану должна выйти из ЕС, будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.
  • На прошлой неделе британские депутаты снова отклонили соглашение Терезы Мэй, а затем поддержали исключение возможности Brexit без соглашения. Они также проголосовали за продолжение процесса выхода страны из ЕС.

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Темы: Brexit Великобритания ЕС


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